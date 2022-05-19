Türk Kızılay Manisa Şubesi, 154 çocuğu sünnet ettirecek - Son Dakika
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Türk Kızılay Manisa Şubesi, 154 çocuğu sünnet ettirecek

19.05.2022 09:28
Türk Kızılay Manisa Şubesi, 154 çocuğu sünnet ettirecek

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından, Kızılay'ın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla toplu sünnet şöleni düzenlenecek.

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından, Kızılay'ın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla toplu sünnet şöleni düzenlenecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve hayırseverlerin desteği ile yapılacak olan toplu sünnet şöleninde, 154 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak. Kurşunlu Han'da düzenlenecek olan toplu sünnet şöleni 10 Haziran 2022 Cuma günü 16.30'da yapılacak.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın 154 yıldır mazlumların yanında olduğunu belirterek, kuruluşunun 154. yılını toplu sünnet şöleni ile kutlayacaklarını söyledi.

Toplu sünnet şöleninin, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerinin yanı sıra, hayırseverlerin desteği ile yapıldığını ifade eden Efendioğlu, şunları söyledi: "Türk Kızılay'ın 154. yılını kutluyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kuruluşumuz, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumun, yoksulun her zaman yanında ve destekçisi olmuştur. Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak bizlerde, 154. kuruluş yıl dönümümüzü, kentimizde bulunan 154 evladımızı sünnet ettirerek kutlayacağız. Toplu Sünnet şölenimiz için katkılarını esirgemeyen, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Sünnet şölenimize katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız, 1500 liralık bağış ile 1 çocuğun sünnet bedelini karşılayabilirler. Katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, 'Türkiye Kızılay Derneği' hesap adı ve 'TR20 0001 0001 8800 0018 6860 98' İBAN numarasına bağışta bulunabilirler." - MANİSA

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Kaynak: İHA

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