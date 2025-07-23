Türk Koleksiyonerin Klasik Aracı Dünya Çapında İlgi Gördü

Türk koleksiyoner Gürkay Ayrancı'nın restore ettirdiği 1964 model klasik araç sosyal medyada dünya çapında dikkatleri üzerinde topladı. Restore edilen araç, dünya devi bir otomotiv firmasının 40 milyon takipçili resmi sosyal medya hesabından paylaşılınca bir anda ilgileri üzerine çekti.

Firmanın resmi sosyal medya hesabında Türk koleksiyoner Gürkay Ayrancı'nın 1964 model aracı kısa süre içerisinde iki kez paylaşıldı. Yaklaşık 40 milyon takipçiye sahip platformda yapılan paylaşım, klasik otomobil camiasında bir kez daha yer aldı.

Pagode adıyla tanınan estetik tasarımı ve yüksek koleksiyon değeri ile klasik otomobil dünyasında önemli bir yere sahip bu sınırlı üretim model büyük ilgi gördü. Paylaşımlar binlerce beğeni alırken, yorumlarda Türk klasik severlerin Türk bayraklarıyla gösterdiği destek de dikkatlerden kaçmadı.

Klasik araçlara olan ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını ifade eden koleksiyoner Gürkay Ayrancı, "Mesleğim iç mimarlık ve çevre tasarımı olduğu için tasarım konusu her zaman dikkatimi çek çeken ve beni cezbeden bir unsur oldu. Babamın önerisi ile başlayan klasik araç koleksiyonu zaman içinde bizim için bir tutkuya dönüştü" dedi.

Klasik otomobilinin dünya devinin resmi hesabında paylaşılma sürecini de anlatan Ayrancı, "Babamın aracımızla kendi sosyal medya profilinden paylaştığı video oldukça ilgi gördü. Firmanın ekibi bizimle iletişime geçerek videoyu paylaşmak için izin aldı. Kısa süre içinde iki ayrı paylaşım yaptılar. İnsanların bu paylaşımı beğenmesi ve Türk bayraklarıyla yorum yapması bizi gayet memnun etti" şeklinde konuştu. - İSTANBUL