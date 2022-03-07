Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda - Son Dakika
Üye Girişi

Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda

07.03.2022 18:17

Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Bursa Nilüfer Kadın Korosu tarafından Türk Dünyasından Ezgiler konseri düzenlendi.

Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Bursa Nilüfer Kadın Korosu tarafından Türk Dünyasından Ezgiler konseri düzenlendi.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKMM) yapılan etkinliğe, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kent Konseyi Kadın Meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Uluslararası Türk Kültürü Başkenti seçilen Bursa'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe istinaden Nilüfer Kadın Korosu 161. konserini verdi. Hınca hınç dolan salonda konserin ilk bölümünde Nilüfer Kadın Korosu, Dr. Aysel Gürel şefliğinde Türk Dünyasından şarkılar söyledi. Halk dansları gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Konserin ikinci bölümünde ise Başkan Aktaş'ın Bursa'ya olan sevgisi mısralara döküldü. Kendisinin kaleme aldığı 'Benim Bursam' şiirini okuyan Aktaş, dinleyenleri hayran bıraktı. Aktaş, "Aysel hanım ve ekibini tebrik ediyorum. Kadın isterse yapar programının en güzel örneğini burada görüyoruz. Geçen sene Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva'da sunumlar yapmıştık. Bu sene Kültür Başkenti seçilen Bursa'nın böyle güzel etkinliklere ev sahibi yapması mutluluk verici" dedi.

Son bölümde Protokolün koroya eşlik etmesiyle etkinlik geceye doğru sona erdi.

Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda
Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda
Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda

YORUMLAR
500
TRT 2'de Dünya Kadınlar Günü'ne özel yayınlar izleyiciyle buluşacak TRT 2'de Dünya Kadınlar Günü'ne özel yayınlar izleyiciyle buluşacak Başkan Tahmazoğlu'ndan 8 Mart kutlaması Başkan Tahmazoğlu'ndan 8 Mart kutlaması

Türk kültürü, Bursa, Mart, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 18:25:38. #1.11#
SON DAKİKA: Türk kültürü başkenti Bursa'da söz kadınlarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement