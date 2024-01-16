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Türk Metal Sendikası, Tofaş Otomobil Fabrikasında grev kararı aldı - Son Dakika
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Türk Metal Sendikası, Tofaş Otomobil Fabrikasında grev kararı aldı

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikasının aldığı grev kararı Tofaş Otomobil Fabrikasında ilan edildi. Anlaşma sağlanamazsa Tofaş işçisi Cuma günü greve çıkacak, anlaşma sağlandığı takdirde ise Tofaş'taki anlaşma diğer fabrikaları da tetikleyecek. 26 Eylül 2023 tarihinde başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Kasım 2023 tarihinde yapılan oturumda Türk Metal'in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu. MESS, birinci altı ay için yüzde 35 ücret zam teklifini önce yüzde 50'ye, daha sonra da yüzde 60'a yükseltti. Sosyal haklar için de yüzde 65 olarak vermiş olduğu teklifi önce yüzde 80'e daha sonra da yüzde 85'e yükseltti. 26 Eylül 2023'ten beri görüşme sağlayan tarafların, 5 toplantının ardından uzlaşmaya varamamasıyla birlikte Birleşik Metal İşçileri grev kararı aldı. 19 Ocak sonrası, yurdun dört bir yanında greve hazırlanan binlerce metal işçisi, fabrika önlerinde, kentlerin alanlarında, meydanlarda taleplerini dile getirecekler. 2024 yılının metal işçilerinin yılı olacağı belirtilirken, alınan grev sendikanın Ankara'daki merkezinin aldığı grev kararı ilk önce Tofaş Otomobil Fabrikasında sendika panosuna asılıp ilan edildi. Her gün 750'nin üzerinde aracın üretildiği dev tesiste 19 Ocak'ta işçiler greve gidecek. Tofaş işçisi fabrikadaki grev nöbetini sağanak yağmura rağmen dün gece de bırakmadı. Fabrika bahçesinde toplanan işçiler yağmura rağmen pankart açıp, slogan attı. Cuma gününe kadar rakamlarda anlaşma olduğu takdirde Tofaş işçisi ile yapılan anlaşma diğer fabrikalardaki anlaşmaları da tetikleyecek. Anlaşma olmazsa Tofaş işçisi greve çıkacak. - BURSA

Türk Metal Sendikası, Tofaş Otomobil Fabrikasında grev kararı aldı
16.01.2024 - 11:21,
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Türk Metal Sendikası ile MESS arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikasının aldığı grev kararı Tofaş Otomobil Fabrikasında ilan edildi. Anlaşma sağlanamazsa Tofaş işçisi Cuma günü greve çıkacak, anlaşma sağlandığı takdirde ise Tofaş'taki anlaşma diğer fabrikaları da tetikleyecek.

26 Eylül 2023 tarihinde başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Kasım 2023 tarihinde yapılan oturumda Türk Metal'in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu. MESS, birinci altı ay için yüzde 35 ücret zam teklifini önce yüzde 50'ye, daha sonra da yüzde 60'a yükseltti. Sosyal haklar için de yüzde 65 olarak vermiş olduğu teklifi önce yüzde 80'e daha sonra da yüzde 85'e yükseltti.

26 Eylül 2023'ten beri görüşme sağlayan tarafların, 5 toplantının ardından uzlaşmaya varamamasıyla birlikte Birleşik Metal İşçileri grev kararı aldı.

19 Ocak sonrası, yurdun dört bir yanında greve hazırlanan binlerce metal işçisi, fabrika önlerinde, kentlerin alanlarında, meydanlarda taleplerini dile getirecekler. 2024 yılının metal işçilerinin yılı olacağı belirtilirken, alınan grev sendikanın Ankara'daki merkezinin aldığı grev kararı ilk önce Tofaş Otomobil Fabrikasında sendika panosuna asılıp ilan edildi. Her gün 750'nin üzerinde aracın üretildiği dev tesiste 19 Ocak'ta işçiler greve gidecek.

Tofaş işçisi fabrikadaki grev nöbetini sağanak yağmura rağmen dün gece de bırakmadı. Fabrika bahçesinde toplanan işçiler yağmura rağmen pankart açıp, slogan attı.

Cuma gününe kadar rakamlarda anlaşma olduğu takdirde Tofaş işçisi ile yapılan anlaşma diğer fabrikalardaki anlaşmaları da tetikleyecek. Anlaşma olmazsa Tofaş işçisi greve çıkacak. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Türk Metal Sendikası, Tofaş Otomobil Fabrikasında grev kararı aldı - Son Dakika


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