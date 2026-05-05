Türk Mutfağı Bobingen\'de Tanıtıldı

05.05.2026 23:15
Bobingen'de düzenlenen etkinlikte Türk mutfağı sergilendi, kültürel alışveriş güçlendirildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bobingen kentinde Bobingen Alman-Türk Dostluk Derneği'nin organizasyonuyla Türk mutfağının sergilendiği etkinlik büyük ilgi gördü.

Almanya'da 2011 yılında "birlik ve beraberlik" sloganıyla kurulan Bobingen Alman-Türk Dostluk Derneği, Başkan Arif Diri'nin düzenlediği etkinliklerle toplumlar arasında kalıcı bağlar kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Münih yakınlarında bulunan Bobingen kenti, Türk ve Alman toplumları arasında kültürel alışverişin güçlendirildiği ve Türk mutfağı lezzetlerinin sergilendiği bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Derneğin organizasyonu ile Bobingen Ortaokulu'nun mutfak atölyesinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar; yaprak sarma, peynirli börek, pilav, yoğurt çorbası ve karnıyarık gibi Türk mutfağının klasik lezzetlerini birlikte hazırladı. Bobingen'de aynı sofrada buluşan katılımcılar, sadece birebir yemek yapmayı deneyimlenmekle kalmadılar, aynı zamanda yaptıkları yemekleri afiyetle yerken hoş sohbet eşliğinde dostluk, anlayış ve uyumun en güzel halini yaşadılar.

Etkinliğin önemli konukları

Etkinliğin en önemli konuklarının başında Bavyera Eyalet Başbakanı Florian Herrmann ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdem Can geldi. Etkinlik kapsamında Alman-Türk Dostluk Derneği Başkanı Arif Diri, onur konukları Herrmann ve Can'a katılımları nedeniyle teşekkür etti. Diri, "Bizim bu etkinliklerimiz kültürler arası buluşmayı, kaynaşmayı birbirimizi yakından tanımamıza vesile oluyor. Tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum "dedi.

Kültürler arası buluşmada etkinliğe Antalya'dan katılan Can, Eyalet Başbakanı Herrmann'a kültürümüzün sembolü olan Türk kahvesi seti hediye etti. Can ayrıca, etkinlikte yaptığı değerlendirmelerde kültürel etkileşimin uluslararası ilişkilerdeki önemine ve Türk-Alman dostluğuna vurgu yaptı.

Programın sonunda ise katılımcılara irmik helvası ve dondurma ikram edildi. Kadriye Diri, Leyla Diri ve Hamide Ateş'in rehberliğinde gerçekleştirilen mutfak çalışması, katılımcılardan tam not aldı.

Etkinlik, farklı kesimlerden önemli isimleri de bir araya getirdi. Katılımcılar arasında Bobingen ve çevredeki bölgelerden idari isimler ile iş insanlarının yanı sıra Türk ve Alman basın mensupları yer aldı. Bu anlamlı buluşma, Türk ve Alman kültürleri arasında kurulan dostluk köprüsünün en lezzetli örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti. - MÜNİH

Kaynak: İHA

