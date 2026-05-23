Türk Mutfağı Haftası Adıyaman\'da Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Adıyaman'da başladı.

Adıyaman Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında kurulan esnaf stantları, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Valisi Abdullah Küçük, etkinlik alanını ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi ve stantlarda sergilenen yöresel ürünleri inceledi.

Vali Abdullah Küçük, " Adıyaman'ın kültürel mirasının önemli parçaları arasında yer alan yöresel lezzetlerin tanıtımına dikkat çekilirken, etkinliklerin geleneksel mutfak kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığı belirterek Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerin, kentin gastronomi değerlerinin tanıtımına katkı sağlamasının hedeflendiğini" ifade etti. - ADIYAMAN