Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

08.04.2022 14:35
Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Kızılkaya, Bilecikli vatandaşların huzur ve güvenliğinin emanet edildiği polis teşkilatının üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza attığını ifade etti. Teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Kızılkaya tüm emniyet teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

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Başkan Gülsoy: 'Türk Polis Teşkilatımıza minettarız' Başkan Gülsoy: 'Türk Polis Teşkilatımıza minettarız' Antalya Valisi Yazıcı, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı Antalya Valisi Yazıcı, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Kaynak: İHA

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