Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında - Son Dakika

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Kızılkaya, Bilecikli vatandaşların huzur ve güvenliğinin emanet edildiği polis teşkilatının üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza attığını ifade etti. Teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Kızılkaya tüm emniyet teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BİLECİK