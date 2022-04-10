Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü - Son Dakika

Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Törende Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Vali Mustafa Tutulmaz günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Kortaj geçişiyle tören sona erdi. - ZONGULDAK