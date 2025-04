Türk Polis Teşkilatı\'nın 180\'inci yıl dönümü Aliağa\'da kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü Aliağa'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, polis teşkilatı mensupları, emekli polisler, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı. Can, "Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşaması için hizmet eden Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutluyorum" dedi.

Aliağa'nın yerel şairi Bahri Ar'ın 'Polis Olsaydım Keşke' isimli şiirini okudu. Resmi törenin ardından Polis Lokalinde düzenlenen kutlama programına Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasi parti temsilcileri katıldı. Program; öğle namazı öncesinde Merkez Camii'de Mevlid-i Şerif ve şehitler için yapılan lokma hayrı ile sona erdi. - İZMİR