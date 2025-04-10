Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 180'inci Yıl Dönümü Aksaray'da Düzenlenen Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 180'inci Yıl Dönümü Aksaray'da Düzenlenen Törenle Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü Aksaray Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

10.04.2025 15:40  Güncelleme: 16:47
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Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü Aksaray Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 180'inci yılına özel kutlama töreni düzenlendi. Kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Okulu adına Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Törene, Aksaray Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya, Aksaray Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, siyasi parti temsilcileri, emniyet ile ordu mensupları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Ataman Çelik, günün anlam ve önemine değinen bir konuşma gerçekleştirerek, "1845 yılında kurulan mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumuz emniyet teşkilatımız, devletine vatanına ve milletine hizmet etme yolunda 180 yıllık şerefli bir maziyi geride bırakmıştır. Kurulduğu günden bu yana teşkilatımız toplumda huzur ve güveni tesis etme, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama, milli güvenliğimizi tehdit eden başta FETÖ/PKK/KCK gibi her türlü terör örgütleri ve illegal oluşumlarla kararlılıkla mücadele etmeyi kendine amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda mücadele ederken yüksek aidiyet duygusuna sahip eğitimli personelimiz de yerli milli yazılım ve donanımlar ile en üst seviyede teknolojiler kullanılarak Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ile bütünleşmenin en güzel örneğini vermektedir" dedi.

Konuşmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü hizmet araçlarının kortej geçişi yapıldı ve tören şehitlikte devam etti. Burada dualar okundu, şehitlerin kabrine karanfiller bırakıldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 180'inci Yıl Dönümü Aksaray'da Düzenlenen Törenle Kutlandı - Son Dakika

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