Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı, Malkara'da kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı, Malkara'da kutlandı

10.04.2022 13:46
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı, Malkara'da kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Malkara ilçesinde Atatürk Anıtına çelenk konularak kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Malkara ilçesinde Atatürk Anıtına çelenk konularak kutlandı.

Gerçekleştirilen törene; Cumhuriyet Savcısı İbrahim Gürbüz, Malkara İlçe Emniyet Müdür V. İsa Karasu, Siyasi Parti Başkanları ile Temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve Temsilcileri, emniyet mensupları, gaziler, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Program, Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başlamasının ardına İlçe Emniyet Müdür V. konuşma yaptı.

Malkara İlçe Emniyet Müdür V. İsa Karasu, "Ülkemizin bekası ve bütünlüğü için kuruluşundan bugüne kadar huzur ve güvenliği sağlamak, vatandaşlarımızın can, mal ve namusunu korumak vazifesiyle 7/24 görev yapan, geçmişi şan ve şerefle dolu teşkilatımızın 177. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur ve güvenliği uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasına layık olmanın çabası içerisinde, vatandaşlarımızdan aldığımız destekle ilimizde huzur ve güvenin temini için hep birlikte görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda çalışmaktayız. Bu uğurda azimle yolumuza devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

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Münir Karaloğlu, Malkara, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı, Malkara'da kutlandı - Son Dakika


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