Türk sahipli deniz ticaret filosu 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon DWT'ye ulaştı - Son Dakika
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Türk sahipli deniz ticaret filosu 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon DWT'ye ulaştı

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Türk sahipli deniz ticaret filosu 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon DWT\'ye ulaştı
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Bakan Uraloğlu, Türk sahipli deniz ticaret filosunun 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon DWT kapasiteye ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, filonun gemi sayısı ve kapasitede tarihinin en yüksek seviyesinde olduğunu, kapasitenin yüzde 4,7 arttığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türk sahipli deniz ticaret filomuz 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon detveyt ton (DWT) kapasiteye çıktı" dedi.

Bakan Uraloğlu, bin groston ve üzerindeki Türk sahipli deniz ticaret filosu hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Denizcillik Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı verilere göre bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon detveyt ton (DWT) kapasiteye çıktı. Filomuz hem gemi sayısında hem de taşıma kapasitesinde tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı" açıklamasında bulundu.

"Toplam kapasite yüzde 4,7 arttı"

Türk sahipli filonun taşıma kapasitesindeki artışa da dikkati çeken Uraloğlu, "2025 yılı sonunda 2 bin 234 olan toplam gemi sayısı 1 Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 1,3 artarak 2 bin 262'ye yükseldi. 51,8 milyon DWT olan toplam kapasitemiz yüzde 4,7 artışla 54,3 milyon DWT'ye çıktı" ifadelerini kullandı.

Türk sahipli deniz ticaret filosunun uzun vadeli gelişimine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, 2002 yılında 569 olan gemi sayısının bugün 2 bin 262'ye çıktığını belirtti. Uraloğlu, aynı dönemde filonun 8,9 milyon DWT olan toplam kapasitesinin ise 54,3 milyon DWT'ye yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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