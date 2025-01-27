Türk Savaş Sanatı Sergisi Eskişehir'de - Son Dakika
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Türk Savaş Sanatı Sergisi Eskişehir'de

Türk Savaş Sanatı Sergisi Eskişehir\'de

Eskişehir'de düzenlenen sergi, Türk savaş kültürünü ve tarihini ziyaretçilere tanıttı.

27.01.2025 17:28
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Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde 'Alp Ruhu, Bilge Akıl: Türk Savaş Sanatı Sergisi' gerçekleştirildi.

Eskişehir, Türk milletinin savaş kültürüne ışık tutan bir sergiye ev sahipliği yaptı. Alp Ruhu, Bilge Akıl: Türk Savaş Sanatı Sergisinde, Türk tarihinin farklı dönemlerine ait savaş sanatına dair zengin birçok görsel materyal yer aldı. Türk savaşçılarının kullandığı silah ve zırhların replikaları olan oklar, kılıçlar, kalkanlar ve zırhlar gibi savaş araçları, ziyaretçilere o dönemin atmosferini yaşattı. Türk savaşçıların gündelik yaşamına ait objeler ile zenginleştirilen sergi, Türk milletinin kültürel zenginliğini ortaya koydu. Ziyaretçiler; Türklerin savaş taktiklerini, kullandıkları silahları ve zırhları yakından inceleme fırsatı buldu. Dönemin yaşam şartlarını hissettiren eşyalar ise ziyaretçilerin ilgisini topladı.

Sergiye; Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağaca, İl Müftüsü Muharrem Gül, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Savaş Sanatı Sergisi Eskişehir'de - Son Dakika

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