Türk Silahlı Kuvvetleri Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda Şampiyon - Son Dakika
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Yerel

Türk Silahlı Kuvvetleri Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda Şampiyon

Türk Silahlı Kuvvetleri Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması\'nda Şampiyon

ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından Almanya'da düzenlenen yarışmada Türk Silahlı Kuvvetleri birinci oldu. Türk askerleri, uluslararası yarışmalarda da başarılarını sürdürüyor.

13.08.2024 11:37
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ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından Almanya'da düzenlenen "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması" Türk Silahlı Kuvvetlerinin şampiyonluğuyla sona erdi.

Terörle mücadele operasyonlarında, barışın korunması için gerçekleştirilen uluslararası görevlerde ve NATO misyonlarında gösteren Kahraman Mehmetçik, uluslararası yarışmalarda da Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor. ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından 4-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'daki Hohenfels Eğitim Merkezinde "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması" gerçekleştirildi. Yarışma, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şampiyonluğuyla sona erdi. Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, Kanada, Çeya, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve Slovenya katıldı. Toplam 19 ülkeden 36 timin yer aldığı yarışmaya Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan birer tim temsil etti. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda yarışmaya katılan her iki tim de üstün başarılar elde etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının timi yarışmayı 1'inci olarak tamamlarken, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli tim de 2'nci olarak başarı sağladı.

Yarışmada ilk ilk 10 ülke sıralaması şu şekilde:

Türkiye (Kara Kuvvetleri Komutanlığı)

Türkiye (Özel Kuvvetler Komutanlığı)

Finlandiya ve ABD

Yunanistan

Belçika

İrlanda

ABD

Hollanda

İtalya

Çek Cumhuriyeti - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Silahlı Kuvvetleri Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda Şampiyon - Son Dakika

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