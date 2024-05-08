Türk Silahlı Kuvvetleri EFES-2024 Tatbikatı İzmir'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri EFES-2024 Tatbikatı İzmir'de Gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri EFES-2024 Tatbikatı İzmir\'de Gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri EFES-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri (BDYK) Safhası, 34 ülkeden 181'i yabancı 508 askeri personelin katımıyla İzmir'de gerçekleştirildi. Tatbikata Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni'nin liderlik ettiği 327 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 181 yabancı askeri personel katıldı. Tatbikatın bilgisayar destekli aşamaları aktarıldı ve senaryoya uygun olarak hava, deniz ve kara araçlarının konumları izlendi. Tatbikatın Fiili Atışlı Arazi Safhası ise 9-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

08.05.2024 11:04
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri (BDYK) Safhası, 34 ülkeden 181'i yabancı 508 askeri personelin katımıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatının Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası, Ege Ordusu Komutanlığı Birleşik Müşterek Harp Karargahında gerçekleştirdi. Düzenlenen programa; 327 Türk Silahlı Kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşu ile 34 ülkeden 181'i yabancı toplam 508 askeri personel katıldı. Tatbikat, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni komutasında gerçekleştirildi.

İlk önce Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni öncülüğünde; Korgeneral Sezai Öztürk, Korgeneral Erdoğan Gür ve Tümgeneral Rasim Yaldız şeref defterini imzaladı. Ardından katılan askeri personele, konferans salonunda tatbikat hakkında brifing verildi. Daha sonra karargah hücreleri gezilerek, tatbikatın bilgisayar destekli gerçekleştiği aşamalar aktarıldı. Tatbikat sırasında katılım gösteren farklı ülkelerin askeri personeli ile nasıl iletişim sağlandığı ve tatbikat günü gerçekleşecek olan senaryoya nasıl uyulacağına dair bilgiler paylaşıldı. Hava, deniz ve kara araçlarının konumları izlenerek tatbikatın nasıl hayata geçirileceği detayları ile paylaşıldı. Program sonunda askeri heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Tatbikat 25 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Fiili Atışlı Arazi Safhası 9-30 Mayıs arasında

Tatbikatın Fiili Atışlı Arazi Safhasının, 9-30 Mayıs tarihleri arasında Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi/İzmir'de gerçekleştirileceği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Silahlı Kuvvetleri EFES-2024 Tatbikatı İzmir'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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