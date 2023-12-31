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Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Yeni Yıl Mesajlarını Paylaştı - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Yeni Yıl Mesajlarını Paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajlarını paylaştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı personel, 'Yerli ve milli imkanlarla görevlerimizin başındayız' vurgusu yaparak 2024'e görevlerinin başında olduklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Yeni Yıl Mesajlarını Paylaştı
31.12.2023 - 21:52,
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajlarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, yeni yıla Türkiye ve sınır ötesinde giren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajının yer aldığı videolu mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı personelin "Yerli ve milli imkanlarla görevlerimizin başındayız" vurgusunu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiye'mize yeni yıl mesajları var." - ANKARA

Kaynak: İHA
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