Türk Usulü Yardım: Otomobil İtildi

Yerel

Nevşehir'de yakıtı biten otomobil, bir başka otomobil tarafından çekilmek yerine, itilerek petrole kadar götürüldü. Türk usulü yardım cep telefonu kameralarınca kaydedilirken görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olay merkez ilçeye bağlı Kavak kasabası Yedi Göbekli mevkiinde yaşandı. İlginç olayda, yakıtı bittiği için yolda kalan otomobile yardım için başka bir otomobil durdu. Her iki otomobilde de çeki halatı olmayınca, yardım için duran otomobil sahibi benzini biten otomobili kendi otomobili ile iterek benzinliğe kadar götürdü. O anlar ise hem otomobili iten sürücü tarafından, hem de çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi. - NEVŞEHİR