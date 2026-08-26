Türk ve Romanyalı Aşıkların Düğünü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk ve Romanyalı Aşıkların Düğünü

Türk ve Romanyalı Aşıkların Düğünü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'da tanışan Berkin ve Andrada, Türkiye'de görkemli bir düğünle evlendi.

Romanya'da tanışan Türk ve Romanyalı gençlerin arkadaşlıkları aşka dönüştü. Evlenme kararı alan Türk genci Berkin Ercenik ile Romanyalı Andrada Maria Zuica'nın düğünleri Türkiye'de damadın memleketi Amasya'da yapıldı. Dillere destan düğünde iki ülkenin bayrakları açıldı.

Türk ve Romanya bayrakları açıldı

Gelinin babası kızını piste davetlilerin alkışları eşliğinde getirdi. Dans edip davul çalan çiftin arkadaşları sahnede Türk ve Romanya bayrakları açtı. Şarkılar çalınıp oyunların sahnelendiği düğünde gelinin ailesi ile yakınları da ülkelerine ait geleneksel oyunları yeni akrabalarıyla birlikte oynayıp eğlendi. Gelinin Türk oyunlarına uyumu ise gözlerden kaçmadı.

"Gelinim güzel. Huyu kendinden daha güzel"

Beden eğitimi öğretmenliği mezunu oğlunun eğitim için gittiği Romanya'da tanıştığı oyunculuk eğitimi gören Andrada ile evlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten anne Sibel Ercenik, "Romanyalı gelinimiz kısa zamanda Türkçe öğrendi. Gelinim güzel. Huyu kendinden daha güzel. Örf ve adetlerimize de ayak uydurdu. Elimizi öpüyor, kahvemizi yapıyor. O hallerine bayılıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Romanya, Amasya, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk ve Romanyalı Aşıkların Düğünü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü
Sır gibi olay Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu
Dünyada bir ilk Şanlıurfa’da tarihi baştan yazacak keşif Dünyada bir ilk! Şanlıurfa'da tarihi baştan yazacak keşif
Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı

08:47
Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı İşte ilk sözleri
Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri
08:25
Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e cinayetten soruşturma
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma
08:11
Kim Milyoner olmak İster’den Şampiyonlar Ligi’ne Dünya bu olayı konuşuyor
Kim Milyoner olmak İster'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor
07:39
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi İndirim geliyor
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor
07:17
ABD’den YPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
00:25
Süleymancılar’a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 09:02:13. #7.13#
SON DAKİKA: Türk ve Romanyalı Aşıkların Düğünü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement