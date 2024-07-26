Türk ve yabancı gençler Gürcistan'da Şhaori Gençlik Kampı'na katıldı - Son Dakika
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Türk ve yabancı gençler Gürcistan'da Şhaori Gençlik Kampı'na katıldı

Türk ve yabancı gençler Gürcistan\'da Şhaori Gençlik Kampı\'na katıldı

Gürcistan Gençlik Ajansının daveti üzerine Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden toplam 65 kişi, Gürcistan Şhaori Gençlik Kampı'na katıldı. Kampta gençler, kültürel ve sportif etkinliklerle kaynaştı ve Düzce'den gelen gençler 22 madalya kazandı. Kamp sonrasında gençler, Batum gezisiyle Gürcistan'ın turistik bölgelerini keşfetti. Dönüşte ise Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçerek Düzce'ye döndüler.

26.07.2024 11:42
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Gürcistan Gençlik Ajansının daveti üzerine 21-25 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden toplam 65 kişinin katıldığı Gürcistan Şhaori Gençlik Kampı yapıldı.

Düzce Gürcü Kültür Derneğince bir süredir organize edilen 25 genç Yönetim Kurulu üyesi Aydın Dursun'un refakatiyle kampa katıldı. Kampta 65 kişi 6 ayrı gruba ayrılarak başlarında bir erkek ve bir kadın liderleri eşliğinde gençlerin kaynaşmasına yönelik kültürel ve sportif etkinlikler yapıldı. Kültürleri tanıma, kıyafet tasarlama, dil ve el becerilerini geliştirme, insanın kendini tanıma, çeşitli parkur oyunları alanlarında yapılan etkinlikler ve yarışmalarda Düzce'den giden gençler 22 madalya aldılar. Kampa Bursa Karacabey Boğazköy Gürcü Kültür Derneği adına 8 kişide katıldı.

Kampın ardından iki dernek adına katılan gençler başlarında Boğazköy Gürcü Kültür Derneği Başkanı Doğan Yılmaz ve Düzce Gürcü Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi Aydın Dursun tarafından Batum gezisi yaptırıldı. Batum'da Gürcistan'ın meşhur Haçapuri yendikten sonra 6 Mayıs Parkı, Avrupa Meydanı, Piza Meydanı, Batum Bulvarı, Alfabe Kulesi, Ali Nino Heykeli ve bu bölgelerde bulunan eserler tanıtılarak gezdiler.

Düzce Gürcü Müziği ve Enstrümanları eğitmenlerinden İberya Özkan Melaşvili'nin babası Ahmet Özkan Melaşvili'nin isminin verildiği Caddeyi gezen gençler hatıra fotoğraflı çektirdi. Kampa katılanlar son olarak dönme dolaba bindikten sonra vedalaşarak Sarp Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaparak Düzce'ye döndü.

Aydın Dursun "Bu kamp ve gezi süresince her türlü yardımda bulunan ve ilgilerini esirgemeyen Gürcistan'ın Ankara Büyükelçiliği başta olmak üzere tüm Gürcü yetkililere teşekkür ediyoruz. Ayrıca derneğimize güvenerek evlatlarını gönderen velilere, uyum ve performanslarından dolayı da gençlerimize Düzce Gürcü Kültür Derneği adına şükranlarımızı borç biliriz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk ve yabancı gençler Gürcistan'da Şhaori Gençlik Kampı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk ve yabancı gençler Gürcistan'da Şhaori Gençlik Kampı'na katıldı - Son Dakika
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