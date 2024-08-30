Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda akrobasi uçuşu gerçekleştirdi

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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Başkent semalarında akrobasi uçuşu gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları da Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nde akrobasi uçuşu gerçekleştirdi.

Gölbaşı'nın çeşitli noktalarından izlenebilen gösteri uçuşuna vatandaşların ilgisi ise yoğundu. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar yer yer araçlarının üstüne çıkarak gösteriyi takip etti. Gösterinin heyecan seviyesinin yüksek olduğunu kaydeden izleyiciler bu tür etkinlikleri devamını beklediklerini dile getirdi.

Gösteriyi arkadaşlarıyla beraber izleyen Enes Arda Talas, "Çok güzeldi milli gururumuz böyle şeylerin devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini beklediğini dile getiren Baran Batı Diler ise, "Belediye sayfalarında paylaşıldığını gördüm. Daha önce izlememiştim çok gurur vericiydi. Çok mutlu oldum. Devamı gelirse çok güzel olur" diye konuştu.

Gösteriyi izleyen İbrahim Efe Kalkan ise "SOLOTÜRK'ü izlemiştik burada şimdi de Türk Yıldızları'nı izledik" şeklinde konuştu. - ANKARA