Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda akrobasi uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda akrobasi uçuşu gerçekleştirdi

Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda akrobasi uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Başkent semalarında 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriye yoğun ilgi oldu.

30.08.2024 19:46  Güncelleme: 19:52
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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Başkent semalarında akrobasi uçuşu gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları da Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nde akrobasi uçuşu gerçekleştirdi.

Gölbaşı'nın çeşitli noktalarından izlenebilen gösteri uçuşuna vatandaşların ilgisi ise yoğundu. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar yer yer araçlarının üstüne çıkarak gösteriyi takip etti. Gösterinin heyecan seviyesinin yüksek olduğunu kaydeden izleyiciler bu tür etkinlikleri devamını beklediklerini dile getirdi.

Gösteriyi arkadaşlarıyla beraber izleyen Enes Arda Talas, "Çok güzeldi milli gururumuz böyle şeylerin devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini beklediğini dile getiren Baran Batı Diler ise, "Belediye sayfalarında paylaşıldığını gördüm. Daha önce izlememiştim çok gurur vericiydi. Çok mutlu oldum. Devamı gelirse çok güzel olur" diye konuştu.

Gösteriyi izleyen İbrahim Efe Kalkan ise "SOLOTÜRK'ü izlemiştik burada şimdi de Türk Yıldızları'nı izledik" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda akrobasi uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika

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