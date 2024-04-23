Türk Yıldızları Antalya\'da Gösteri Yaptı

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(ANTALYA) - Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi 'Türk Yıldızları', Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel bir gösteri gerçekleştirdi. On binlerce Antalyalı, Konyaaltı Sahili'ne akın ederken; Türk Yıldızları, adrenalin dolu gösterileriyle nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Konyaaltı Sahili üzerinde gerçekleştirilen gösteri uçuşunu izlemek isteyen on binlerce vatandaş, bölgeye akın etti.

UNUTULMAZ GÖSTERİ

Zorlu manevraları ustalıkla yapan Türk Yıldızları pilotlarını alkış yağmuruna tutan binlerce Antalyalı, bu özel anları cep telefonları ile kaydetti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Türk Yıldızları gösterisini, ellerinde Türk bayrakları ve vatandaşlarla birlikte Konyaaltı Sahili'nde izledi.