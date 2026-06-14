Türk Yıldızları Kastamonu\'da Büyüledi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu'da gerçekleştireceği gösteri vatandaşları mest etti. Binlerce vatandaş, Türk Yıldızları gösterisini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu'da gerçekleştirilen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında gösteri gerçekleştirdi. Kastamonu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen gösteri için binlerce vatandaş önceden alanı doldurdu. Gösteride Türk Yıldızları, gösterileriyle vatandaşları hayran bıraktı. Binlerce vatandaş, unutulmaz anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Gösteride Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler ise Türk Yıldızları'nın ilk geçişi sırasında kep atttı.

Gösteri Tuğgenaral Zeki Türkoğlu'nun gösteri izleyen vatandaşları telsizle selamlamasının ardından sona erdi. Gösteriyi zileyen Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gösterinin ardından Türk Yıldızları Pilotlarını tebrik etti. - KASTAMONU