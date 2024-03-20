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Türkan Şoray ve Fatma Girik Parkı törenle açıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de Serinpınar Yaşam Vadisi Türkan Şoray ve Fatma Girik Parkı törenle açıldı.

Büyükçekmece Belediyesi ve İSKİ Genel Müdürlüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Serinpınar Yaşam Vadisi Türkan Şoray ve Fatma Girik Parkı törenle açıldı. Açılışa, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu açılışta her birinize ayrı ayrı selam ve sevgilerini iletti Türkan Şoray. 25 sene önce yapılması gerekiyordu. 25 sene önce bu Serinpınar deresinden giden çamurun Albatros'tan itibaren bizim koyumuzu nasıl bir toprak haline, bir balçık haline getirdiğini biliyorsunuz. Büyükçekmece ailemize hizmet etmenin yollarını yine sizlerle beraber bulduk. 39 ilçeye eşit hizmetle yola çıkan Ekrem İmamoğlu Başkan'ımız, Şafak Başa ile beraber Büyükçekmece'deki denize bağlanan dereleri medeni şekilde yukarıdan gelen suların, denize pırıl pırıl ulaşmasını sağlamak için önce buradaki parkımızı yıktık. Altına bildiğiniz betondan dereyi yaptık. İSKİ genel müdürümüz ve ekibi yaptı. Yani Ekrem Başkan'ımız yaptı. Şimdi buradan giden sular fark edilmiyor. Deniz hiç bulanmıyor. Artık foseptik de bağlayamıyor kimse. Yaklaşık 30 santim kalınlığında duvarlar, içi de olduğu gibi demir. Ebedi olarak bu dere burada yaşayacaktır. Türkan sultanı ben 1970'de tanıdım. Ediz Hun ile çektikleri filmde orada bizde figürandık. Fatma Girik ile de belediye başkanlığından itibaren çok özel dostluğumuz, çok yakın aile birliğimiz var. Rahmetli oldu. Çok sevdiğim iki sanatçı. Meclisimizin aldığı kararla birbirini çok seven iki Türk sinemasının devi olduğunu biliyorsunuz. Bir tanesine Türkan Şoray'ı söyledik, bir tanesine Fatma Girik dedik. Allah gani gani rahmet eylesin. Türkan sultana Allah uzun ömür versin."

"Burayı çok güzel bir yaşam alanı haline çevirdik"

Açılış töreninde İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, yapılan park hakkında şöyle bilgi verdi: " Burası ıslah edilmemiş bir dereydi. Öncelikle bu dereyi ıslah ettik. Ortaya koyduğumuz Yeşil İstanbul vizyonu çerçevesinde burayı çok güzel bir yaşam alanı haline çevirdik. 4 bin 250 metrekare alan Serinpınar deresi yaşam alanı oldu. İki değerli sanatçımızın ismi buralara verilerek açıkçası yaptığımız eser daha da anlam kazanmış oldu. Bu 4 bin 250 metrekare içesinde dinlenme alanları, piknik alanları, 1200 metre yürüyüş yolu, 2 bin 225 metrekare çim alan, 103 tane yeni ağaç diktik buraya. 2 bin 600 adet çalı bitkisi, 1 adet çocuk oyun alanı, 1 adet egzersiz alanı, çocukların gözdesi 1 adet zipline bu mahalle halkı için, Büyükçekmece için çok önemli bir yatırımı, çok önemli bir eseri buraya kazandırmış oluyoruz."