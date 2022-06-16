TÜRKAV Kastamonu şube başkanlığı görevine Kamil Çonkor getirildi - Son Dakika
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TÜRKAV Kastamonu şube başkanlığı görevine Kamil Çonkor getirildi

16.06.2022 09:16
TÜRKAV Kastamonu şube başkanlığı görevine Kamil Çonkor getirildi

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şube Başkanı Hamdi Özden, görevini Kamil Çonkor'a devretti.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şube Başkanı Hamdi Özden, görevini Kamil Çonkor'a devretti.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şubesinde yapılan değişiklikle Kamil Çonkor, görevi Hamdi Özden'den devraldı. Görev değişikliği için düzenlenen devir teslim törenine TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ile genel merkez yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Kastamonu Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Yiğit ve yönetimi, Türk Ocağı Başkanı Mehmet Serhat Yılmaz, Kutlu Bilgi Derneği Başkanı Ahmet Emiralioğlu, Atabeygazi Mehteran Derneği Başkanı Metin Ekici, Şeyh Şabanı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çifçi, üyeler ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Şube Başkanı Hamdi Özden, "3 yıllık başkanlık döneminde Başbuğumuzun emaneti olan bayrağı yere düşürmeden, lekelemeden hizmet etmeye çalıştık. Köklerine sahip çıkamayan milletler göklere çıkamazlar diyerek gelenekten geleceğe köprü kurmaya ve geleceğin büyük Türkiye'sinin hayallerini kurduk" dedi.

TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz da, törende yaptığı konuşmada Hamdi Özden'e hizmetleri için teşekkür ederek, "Kastamonu TÜRKAV bizim diğer şubelerimize örnek olarak gösterdiğimiz ve çalışmalarından memnun olduğumuz bir şube. Bu sebeple tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizler göreve geldiğimizden beri tebessüm, çılgınlık, vefa, sadakat, liyakat ve cesaret ülkücü bir erdemdir diyerek bu değerleri ön plana çıkarttık. Gerek Türk dünyasının, gerek İslam aleminin gerekse insanlık aleminin umudu ülkücü hareketin fikir sistemidir. Türk İslam Medeniyetinin yeniden dünyaya önder olması için yeterli birikimimiz mevcuttur. Bu düşüncelerle yeni görev alan arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

Korkmaz, konuşmasının ardından Kamil Çonkor'a görevlendirme belgesi ve görevini devreden Hamdi Özden'e de teşekkür plaketi verdi.

Hamdi Özden de Türkav Genel Başkanına Mustafa Özeflanili tarafından hazırlanan ahşap oyma besmele panosu hediye edildi.

TÜRKAV Kastamonu Şubesi'nin yeni başkanı Kamil Çonkor, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanı emperyalistlere, hainlere, bölücülere, iş birlikçilerine teslim etmeyeceğiz, başaracağız diye yeminler ederek söz verdik. Milliyetçi Türkiye ve Turan sohbetleriyle Turan hayalleriyle gecelerimizi sabah ettik. Bizim neslin en büyük imtihanı ise bizden görünen, okulda, iş yerinde, sokakta caddede, her yerde karşımıza çıkan FETÖ'cülerle oldu. Yıllarca milletimizi uyarmaya, uyandırmaya çalıştık ancak milletimiz gerçekleri 15 Temmuz musibeti ile görebildi ve bugünlere geldik. Şimdi, önümüzde 2023 gerçeği var. 15 Temmuz'un rövanşını almak isteyen bütün hainler aynı safta toplanmış bekliyor. Diğer tarafta ise Türk milletinin gelecek 100 yılını inşa etmek için gece gündüz çalışan vatanseverler. Bu anlamda 2023; hak ile batılın, küfür ile imanın savaşı olacaktır. Bu noktada dün, bu gün, yarın ve hatta kıyamete kadar Bizim tarafımız da duruşumuz da nettir, bellidir" diye konuştu. - KASTAMONU

TÜRKAV Kastamonu şube başkanlığı görevine Kamil Çonkor getirildi
TÜRKAV Kastamonu şube başkanlığı görevine Kamil Çonkor getirildi
TÜRKAV Kastamonu şube başkanlığı görevine Kamil Çonkor getirildi
TÜRKAV Kastamonu şube başkanlığı görevine Kamil Çonkor getirildi
TÜRKAV Kastamonu şube başkanlığı görevine Kamil Çonkor getirildi

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜRKAV Kastamonu şube başkanlığı görevine Kamil Çonkor getirildi - Son Dakika

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