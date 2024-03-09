Türkçe Öğretim Merkezi Yöneticileri Koordinasyon Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkçe Öğretim Merkezi Yöneticileri Koordinasyon Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi

Türkçe Öğretim Merkezi Yöneticileri Koordinasyon Toplantısı Ankara\'da Gerçekleştirildi

Yunus Emre Vakfı himayelerinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) iş birliğinde düzenlenen Türkçe Öğretim Merkezi Yöneticileri Koordinasyon Toplantısı, Ankara'da bir otelde yapıldı. Toplantıda konuşan Yunus Emre Vakfı Başkanı Şeref Ateş, Türkçe dilinin sadece Balkanlar ve Arap coğrafyasında değil, Amerika kıtasından Pasifik'e kadar taşındığını vurgulayarak, dilin gelişmesi için özgüvenle kullanılması gerektiğini belirtti.

09.03.2024 15:12  Güncelleme: 15:37
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Yunus Emre Vakfı himayelerinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) iş birliğinde "Türkçe Öğretim Merkezi Yöneticileri Koordinasyon Toplantısı" Ankara'da yapıldı.

Yunus Emre Vakfı himayelerinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) iş birliğinde "Türkçe Öğretim Merkezi Yöneticileri Koordinasyon Toplantısı" Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantının açış konuşmasını yapan Yunus Emre Vakfı Başkanı Şeref Ateş, sadece Balkanlarda, Arap coğrafyasında değil, Amerika kıtasından Pasifik'e kadar Türkçe dilini taşıdığını söyleyerek, "Bazı insanlar özellikle son dönemde 'Türkçe bilim dili değildir, Türkçe, felsefeye elverişli değildir, Türkçe şuna elverişli değil, buna elverişli değildir' diye iddialarda bulunuyorlar. Dil insan vücudundaki kas sistemi gibidir. Yani siz kendi dilinizi öz güvenle kullanmadıktan sonra o dil gelişmez. Bilim dili de olmaz. İşte tıp dili de olmaz. Doğa bilimleri ifade edecek, söylemi, şiir yazmayı ya da felsefe yapmayı mümkün kılmaz. Bir dönem nasıl dilimiz tehdit altındayken bazı insanlar öne çıkıp bunun önemini vurgulamış ise biz de bugün dilimize sahip çıkmalıyız. Sahip çıkmanın temel özelliği özgüvenle kendi ülkemizi başta olmak eğitim diliminin Türkçe olması üniversitelerde başka dilleri kendi isteğinizle seçmemiz yani eğitim dili olarak seçmemiz bu derin anlamda baktığınızda bir anlamda bir kompleksi, bir aşağılık duygusunu ifade eder. Tabii ki dilleri yabancı dil olarak öğrenmemiz gerekir. Çünkü temel amacımız başkalarıyla bağ kurmak. Dolayısıyla dili ister Türkiye'de ister yurt dışında eğitim dili olarak yaygınlaştırmakta yine akademisyenlerin, bilim insanlarının görevi. Devletimiz bu bilinçle Kültür Bakanlığımız bünyesinde Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları gibi kurumlar kurarak bunu sağlamaya çalışmakta. Fakat en önemlisi halka inmeden bilim insanlarımıza, akademisyenlerimize bunu sahiplendirmeden bu dil yaşamaz. Biz de dilimizi her alanda kullanacağız ki, böylelikle gelişsin ve kainatın, dünyanın, evrenin her tarafına bu dilimiz ulaşsın" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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