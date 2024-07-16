Türkeli ilçesinde 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkeli ilçesinde 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi

Türkeli ilçesinde 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi

Türkeli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. İlçe genelinde yapılan etkinliklerde, anı defteri oluşturuldu, şehit kabri ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi ve programda konuşmalar yapıldı.

16.07.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkeli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, ilçe genelinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanı'nda anı defteri oluşturularak, protokol üyeleri ve vatandaşlar, günün anlam ve önemine binaen görüş ve düşüncelerini yazdılar.

15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün Ayancık'ın Büyükdüz köyündeki kabri, ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilerek, rahmet, minnet ve dualarla yad edildi. Duaların ardından Şehit Ömer Can Açıkgöz'ün kabrine karanfil bırakıldı.

Akabinde öğle namazı sonrası Merkez Camisi'nde şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı.

Akşam 15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanı'nda düzenlenen anma programı öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ve Belediye Başkanı Veysel Şahin, günün anlam ve önemine binaen birer konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması naklen verilerek, şehitlerimiz için din görevlilerince Mevlid-i Şerif okunup, dua ile devam eden program, sinevizyon gösterimi, çeşitli ilahilerin seslendirilmesi, şiirlerin okunması, ödül töreni ve dua yapılmasıyla son buldu. - SİNOP

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Türkeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkeli ilçesinde 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
00:23 Özel Harekat Başkanı’nın Bahçeli’nin elini öpmesi Ankara’yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli Özel Harekat Başkanı'nın Bahçeli'nin elini öpmesi Ankara'yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:14:39. #1.13#
SON DAKİKA: Türkeli ilçesinde 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement