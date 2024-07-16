Türkeli ilçesinde 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi

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Türkeli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, ilçe genelinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanı'nda anı defteri oluşturularak, protokol üyeleri ve vatandaşlar, günün anlam ve önemine binaen görüş ve düşüncelerini yazdılar.

15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün Ayancık'ın Büyükdüz köyündeki kabri, ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilerek, rahmet, minnet ve dualarla yad edildi. Duaların ardından Şehit Ömer Can Açıkgöz'ün kabrine karanfil bırakıldı.

Akabinde öğle namazı sonrası Merkez Camisi'nde şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı.

Akşam 15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanı'nda düzenlenen anma programı öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ve Belediye Başkanı Veysel Şahin, günün anlam ve önemine binaen birer konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması naklen verilerek, şehitlerimiz için din görevlilerince Mevlid-i Şerif okunup, dua ile devam eden program, sinevizyon gösterimi, çeşitli ilahilerin seslendirilmesi, şiirlerin okunması, ödül töreni ve dua yapılmasıyla son buldu. - SİNOP