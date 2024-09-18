Türkeli\'de Hastane Yolu Asfaltlanıyor

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, altyapı çalışmaları tamamlanan hastane yolu mevkisinde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

İlçe merkezi ile Türkeli Devlet Hastanesi arasındaki 1,2 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla birlikte, bölgedeki ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelecek. Yapılan bu çalışmalarla, Türkeli'nin çehresinin daha modern bir hale gelmesi ve bölgedeki ulaşımın iyileştirilmesi amaçlanıyor. - SİNOP