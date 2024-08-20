Türkeli ilçesinde Doğalgaz Projesi Dolum Tesisi Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Türkeli ilçesinde Doğalgaz Projesi Dolum Tesisi Çalışmaları Başladı

Türkeli ilçesinde Doğalgaz Projesi Dolum Tesisi Çalışmaları Başladı

Türkeli ilçesindeki Doğalgaz Projesi'nin dolum tesisi çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Veysel Şahin, çalışmaları yerinde inceledi ve yaklaşık 1 ay içinde hanelere doğalgaz verileceğini açıkladı.

20.08.2024 14:20  Güncelleme: 14:22
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Türkeli ilçesinde önceki aylarda ilk etabı tamamlanan Doğalgaz Projesinin Dolum Tesisi çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Recep Samet Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, Belediye Meclis Üyesi Şükrü Işık ve Garaj Amiri Ümit Yüksel çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sonrası Belediye Başkanı Veysel Şahin yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle doğalgaz projemizin dolum tesisi çalışmalarına başladık. Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde bu çalışmayı tamamlayıp, ilk etap kapsamında hatları bağlanan hanelerimize doğalgazı vermeye başlayacağız" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkeli ilçesinde Doğalgaz Projesi Dolum Tesisi Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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