Türkiye A Milli Futbol Takımı Euro 2024'te çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Türkiye A Milli Futbol Takımı Euro 2024'te çeyrek finale yükseldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı Euro 2024\'te çeyrek finale yükseldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024'ün son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ta maçın heyecanını binlerce vatandaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda dev ekranda izleyerek yaşadı.

03.07.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024'ün son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ta maçın heyecanını binlerce vatandaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda dev ekranda izleyerek yaşadı.

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları son 16 turu dün akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Türk Milli Takımı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın heyecanı tüm ülkede olduğu gibi Beşiktaş'ta da doyasıya yaşandı. Vatandaşlar müsabakayı Beşiktaş Belediyesi'nin Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda hazırladığı dev ekranda takip etti. Gelen galibiyet sonrası binlerce vatandaş dillerinde marşlar, ellerinde bayraklar ile gelen galibiyeti doyasıya kutladı.

Maç sonu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bir kutlama paylaşımı yaparak "Çeyrek finaldeyiz! Bize bir zafer gecesi daha yaşattığınız için teşekkürler BizimÇocuklar! Avrupa'nın en büyüğü olma yolunda bir adım daha attık. İnanıyorum ki kupa bizim olacak" dedi.

Çeyrek finalde cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak olan A Milliler'in karşılaşması yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda dev ekranda yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye A Milli Futbol Takımı Euro 2024'te çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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