Türkiye Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, Düzce'de Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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Türkiye Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, Düzce'de Kan Bağışında Bulundu

Türkiye Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, Düzce\'de Kan Bağışında Bulundu

AK Parti 22. ve 23. Dönem Milletvekili Türkiye Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk görme engelli milletvekili olarak Düzce'de kan bağışında bulundu. Ayva, kan vermenin kendisini mutlu ettiğini ve şükür duygusu yaşadığını belirtti.

15.05.2024 12:42
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk görme engelli milletvekili olan AK Parti 22. ve 23. Dönem Milletvekili Türkiye Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, Düzce'de kan bağışında bulundu "Kan vermek beni çok mutlu ediyor, şükür duygusu yaşıyorum" dedi.

Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, 40 yıl önce ilk kez kan verdiği Düzce'de yeniden kan bağışı yaptı. Anıtpark meydanında Kızılay'ın kan bağış otobüsünde Düzce Kızılay Şube Başkanı Halil Aydın, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından karşılanan Lokman Ayva, kan bağışı öncesinde Kızılay ekiplerinin sağlığı ile ilgili soruları cevaplandırdı. Ardından Kızılay ekibinin yardımıyla kan bağış otobüsüne binen Lokman Ayva, otobüste görevli doktor tarafından kontrolleri yapılarak kan bağışı yaptı.

"Vücuduma kanı veren Allah"

Kan verdiği zaman mutlu olduğunu şükür duygusu yaşadığını belirten Lokman Ayva "Keşke zaman gelse de sürekli kan verebilsek. Düzenli aralıklarla da kan vermeye çalışıyorum. Kanın üretilmesi için hiçbir fedakarlık yapmıyorum. Allah böyle kan veriyor vücudumuza. Benim vücudumdaki kan benim sağlığımı etkilemeyecek şekilde başkasına aktarılması acayip güzel bir duygu. İhtiyacı olan kardeşlerimiz sağlığına kavuşuyor bu beni ziyadesiyle kendimi iyi hissettiriyor, mutlu hissettiriyor, şükür duygusu veriyor. Aynı zamanda bir fedakarlık yapmış hissi yaşıyorsunuz. Kan vermeden öncede doldurulan bir form var, bir sürü sorular soruyorlar hepsine yok yok yok diyebilmek ya diyorum ki demek insanını başına ne haller gelebilirmiş ve hamd olsun benim başıma hiç biri gelmedi. O yüzden buda başka güzel bir duygu. Herkesin bu güzel duyguları yaşamasını tavsiye ederim. Bu duyguyu yaşamak için anca bu işi yapmak lazım" ifadelerinde bulundu.

Kan bağışı yapan Lokman Ayva, bağışın ardından Kızılay kan bağış otobüsünden ayrıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, Düzce'de Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika

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