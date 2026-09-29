Türkiye\'de 1334 motosiklet sürücüsü 2025\'te öldü, Tulukçu acil önlem istedi

Motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla yeni bir risk alanı oluştuğunu ifade eden Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, eğitim, sıkı denetim, hız yönetimi ve kör nokta kontrolünün kazaları önlemedeki hayati rolüne dikkat çekti.

Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, motosiklet kazalarındaki artışa dikkat çekerek, ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 90,6'sının sürücü kusurlarından kaynaklandığını belirtti. Tulukçu, kurye sektöründeki zaman baskısına ve koruyucu ekipman eksikliğine karşı acil önlem çağrısı yaptı. Motosiklet kazalarının başlıca nedenleri arasında kurallara uymama ve dikkatsizliğin olduğunu ifade eden Tulukçu, "Motosiklet sayısının artmasıyla birlikte trafik güvenliğinde yeni bir risk alanı oluştu. 2025 yılında Türkiye'de bin 334 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 130 bin 578 motosiklet sürücüsü yaralandı. Ayrıca ölümlü-yaralanmalı kazalara karışan taşıtların yüzde 31,3'ü motosikletti. Bu nedenle motosiklet kullanımındaki artışın, eğitim ve güvenlik tedbirleriyle desteklenmesi gerekiyor. En önemli faktörlerden biri sürücü hataları. TÜİK'in 2025 verilerine göre ölümlü-yaralanmalı kazalara neden olan kusurların yüzde 90,6'sı sürücü kusurlarından kaynaklandı. Motosikletlerde buna hız, dikkatsizlik, kurallara uymama ve yeterli sürüş deneyiminin olmaması da eklenebiliyor" dedi.

Ayna kontrolü, kör nokta kontrolü, takip mesafesi ve dönüşlerde sinyal kullanımına dikkat çeken Tulukçu, "Kask, motosiklet sürücüsünün en temel güvenlik ekipmanıdır. Ancak sadece kask değil, mont, eldiven, dizlik ve uygun ayakkabı gibi ekipmanlar da önemlidir. Burada amaç kazayı tamamen önlemekten önce, kaza gerçekleştiğinde yaralanmanın şiddetini azaltmaktır. Motosikleti trafikte mutlaka görünür ve fark edilmesi gereken bir yol kullanıcısı olarak görmek gerekiyor. Özellikle ayna kontrolü, kör nokta kontrolü, takip mesafesi ve dönüşlerde sinyal kullanımı çok önemli. Motosiklet küçük olduğu için uzakta olduğundan daha yakın görünebilir, sürücüler bu konuda özellikle dikkatli olmalı. Doğru planlanmış ve güvenli altyapı elbette katkı sağlayabilir. Ancak tek başına yol yapmak yeterli değildir. Eğitim, denetim, hız yönetimi ve sürücülerin birbirlerine karşı farkındalığı birlikte ele alınmalıdır" diye konuştu.

Kurye sektöründeki çalışma şartları ve trafik güvenliğine değinen Tulukçu, "Çalışma şartları önemli bir faktör olabilir. Özellikle zaman baskısı, yoğun trafik, uzun çalışma saatleri ve yorgunluk sürücünün dikkatini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle teslimat hızından önce kurye güvenliğinin önceliklendirilmesi gerekiyor. Benim en önemli mesajım şu, trafikte haklı olmak yetmez, güvenli olmak gerekir. Motosiklet sürücüsü koruyucu ekipmanını kullanmalı, hızını ve mesafesini doğru ayarlamalı. Diğer sürücüler de motosikletleri trafikte mutlaka dikkate almalı. Çünkü trafikte birkaç saniyelik dikkatsizliğin bedeli çok ağır olabilir. Trafikte motosikleti görmek yetmez, motosikletliyi fark etmek ve ona göre hareket etmek gerekir" şeklinde konuştu.