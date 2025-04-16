Türkiye'de Bir İlk: Sporcu Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Türkiye'de Bir İlk: Sporcu Sağlığı Merkezi Açıldı

Küçükçekmece Belediyesi ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi iş birliğiyle açılan Sporcu Sağlığı Merkezi, sporcuların sağlığına bütüncül bir yaklaşımla destek olmayı hedefliyor. Merkez, kapsamlı sağlık hizmetleri ile sporun tabana yayılmasına katkıda bulunacak.

16.04.2025 17:22
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Küçükçekmece Belediyesi ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği Sporcu Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan merkez, sporcuların sağlığına bütüncül bir yaklaşımla destek olmayı hedefliyor.

Küçükçekmece Belediyesi ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Sporcu Sağlığı Merkezi'nin açıldı. Üniversitede gerçekleştirilen törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ve yetkililer katıldı. Sporcuların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan merkezin; kas, eklem ve kalp sağlığından ortopedi, kardiyoloji, psikoloji ve diyetetik alanlarına kadar geniş kapsamlı sağlık hizmetleri sunacağı öğrenildi. Aynı zamanda sporcular, antrenörler ve ailelerine yönelik farkındalık artırıcı eğitim programları ile sporcu sağlığında bütüncül bir yaklaşımla destek olunması hedefleniyor. Hastanede bulunan Sporcu Sağlığı Merkezi'nin, sporculara yönelik kapsamlı sağlık hizmetleri sunması ve sporun tabana yayılmasına katkıda bulunması bekleniyor. Merkezde spor hekimliği, fizyoterapi, beslenme danışmanlığı, spor psikolojisi gibi alanlarda uzman kadrolar görev yapacak.

Başkan Çebi sporun doğru şekilde yapılmasına dikkat çekti

Törende konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Kent hakkı diye bir hak var. O kentte yaşayan insanların kentten alması gereken birtakım hakları var. Bir kenti yönetiyorsun ama yolunu, yeşil alanını yapmıyorsun. O kente haksızlık yapmış oluyoruz. Spor da bunlardan biri. Ancak bizim ülkemizdeki ya da bizim ülkemizin belki de onda biri nüfusuna sahip Avrupa'nın gelişmiş ülkelerini incelediğimizde onlara baktığımızda bizden daha yüksek sporcu sayısına sahip olduklarını görüyoruz" dedi. Çebi, bu durumun sebebini sporun eğitimi ve sağlığına yeterince önem verilmemesine bağladı. Sporun sadece başarı odaklı görülmemesi gerektiğini vurgulayan Çebi, sağlıklı bir ülke ve sağlıklı bir nüfus için sporun yaşam boyu doğru şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Çebi, Biruni Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin bu anlamda çok önemli olduğunu ve belki de belediyenin şimdiye kadar yaptığı en önemli protokol olduğunu belirtti.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ise üniversitelerin görevinin sadece eğitim ve araştırma yapmak olmadığını, aynı zamanda toplumun sorunlarına çözüm üretmek olduğunu vurguladı. Sporcuların yetenek ve kuvvetlerinin yanı sıra sağlıklarının da en önemli unsur olduğunu belirten Prof. Dr. Yüksel, sporcuların devamlılığı için beslenme, psikoloji, stres yönetimi ve uyku gibi faktörlerin kritik rol oynadığını dile getirdi. Üniversite olarak bu konularda düzenli eğitimler vermek istediklerini ifade eden Rektör Yüksel, Küçükçekmece Belediyesi'nin bu vizyonu hemen anlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Prof. Dr. Yüksel ayrıca, "Bizim işimiz topluma hizmet. Hep beraber bu ülkenin güzel insanlarına hizmet edeceğiz ama şunu hiç unutmayalım sağlık önemli. Biz eğitimciler o sağlığı korumak için devreye giriyoruz. İşin özü aslında bu bilinci topluma öğretmek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'de Bir İlk: Sporcu Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika

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