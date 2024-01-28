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Ruanda Hava Kuvvetleri Personeli Türkiye'de Pilotaj Eğitimini Tamamladı - Son Dakika
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Ruanda Hava Kuvvetleri Personeli Türkiye'de Pilotaj Eğitimini Tamamladı

Afrika ülkesi Ruanda Hava Kuvvetleri personeli 2'si kadın 20 öğrenci Türkiye'de 2 yıldır aldıkları pilotaj eğitimini başarıyla tamamladı.

Ruanda Hava Kuvvetleri Personeli Türkiye\'de Pilotaj Eğitimini Tamamladı
28.01.2024 - 09:10,  Güncelleme: 09:14
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Afrika ülkesi Ruanda Hava Kuvvetleri personeli 2'si kadın 20 öğrenci Türkiye'de 2 yıldır aldıkları pilotaj eğitimini başarıyla tamamladı. AYJET Uçuş Okulu'nda eğitimini tamamlayan 20 yaşındaki kadın pilot Joan Mugabo ise ülkesin en genç kadın pilotu unvanına sahip oldu.

Türkiye'de AYJET Uçuş Okulu ve Ruanda Bakanlığı arasında gerçekleştirilen eğitim kapsamında aralarında 2 kadının da bulunduğu 20 pilotaj öğrencisi mezun olarak diplomalarını aldı. Hezarfen Havaalanı'nda düzenlenen mezuniyet törenine AYJET Uçuş Okulu Genel Müdürü Celal Cingöz, Ruanda Askeri Ataşesi Tuğgeneral Joseph Demali ve çok sayıda pilot katıldı. Düzenlenen mezuniyet töreni İstiklal Marşı ve Ruanda Milli Marşlarının okunması ile başladı. Törende birinci olan öğrenciye saat hediye edildi. Diplomasını alan pilotaj öğrencileri bu sayede sivil havacılıkta da görev alabilecekler.

2005 yılından bu yana birçok yabancı öğrenciye eğitim verdiklerini ifade eden AYJET Okulu Genel Müdürü Celal Cingöz, "Her sınıfta birkaç yabancı öğrenci olurdu normalde ama bu arkadaşların hepsi hava kuvvetlerinden. Bu bizi heyecanlandırdı çünkü okulun ortakların hepsi hava kuvvetlerinden. Ekibimiz Ruanda'ya gitti, seçimi yaptılar, birçok teste tabii tuttular. Testlerin sonucundan da onlara liste olarak 20 öğrenciyi belirttik. İyi bir seçim yaptık çünkü hepsi de mezun oldu. Bizim için heyecanlı oldu. Hepsi önümüzdeki yıllarda Ruanda'da belirli yerlere gelecek. Onların bize karşı bağlılıkları olduğunu da biliyorum. İyi bir eğitim veriyoruz bunun da gururu bize yetiyor" dedi.

2 kadın askeri öğrenci de eğitimi tamamladı

Eğitimi tamamlayanlar arasında yaşları 20 ve 27 olan Ruanda Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 kadın öğrenci de yer aldı.

Kadın öğrencilerden 27 yaşındaki Hellen Kamasanyu 2 yıllık zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini ifade ederek, "Bu sürecin sonucunda ülkemize geri dönüp gerek hava kuvvetlerinde gerek ise sivil hava yolları konusunda görev alacağım için çok mutluyum. Ülkemizdeki ilk kadın pilot değiliz ama bu alandaki eğitimi alan ilk kadınlarız. Yeni nesillere çok daha kolaylık sağlayacağız ve örnek olacağız. Duygularım çok karışık çok mutluyum ama Türkiye'den ayrılacağım için çok hüzünlüyüm. Çok güzel zamanlar geçirdik burada 2 yıl boyunca" şeklinde konuştu.

Ülkesinin en genç kadın pilotu oldu

2 yıllık eğitim sürecinde kadınlar arasında 20 yaşındaki Joan Mugabo da yer aldı. Mugabo ayrıca eğitimini başarıyla tamamlayarak Ruanda'nın en genç kadın pilotu oldu. Mugabo, mutluluğunu dile getirerek, "Zorlandığımız noktalar oldu ama buraya ulaştığım için çok mutluyum. Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın olarak olmaktan gurur duyuyorum. Bu gelecek nesildeki kadın pilot adayları için cesaret verecek. 2 yıl boyunca çok zorlandık fakat günün sonunda burada olduğumuz için çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"2 yıllık süreçte ülkemizi temsil ettik"

26 yaşındaki pilotaj eğitimini başarıyla tamamlayan Maurice Nshuti ise ülkesi Ruanda'yı temsil etmenin gururunu duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'de bulunduğumuz 2 yıllık sürede kendi ülkemizi temsil ettik. Ülkemize döndüğümüzde ise büyük bir gururla Türkiye'yi de orada temsil edeceğiz. Pilot olduğumuz için çok mutluyuz. Askeri hizmet sunduğumuz için de çok gururluyuz. 2 ülkenin böyle bir ilişki içinde olmasından da mutluluk duyuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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