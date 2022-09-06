Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan, "Türkiye'nin en yaşlı gazisi" unvanını elinde bulunduran emekli albay 99 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan, "Türkiye'nin en yaşlı gazisi" unvanını elinde bulunduran emekli albay 99 yaşında hayatını kaybetti

06.09.2022 10:17
Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan, "Türkiye'nin en yaşlı gazisi" unvanını elinde bulunduran emekli albay 99 yaşında hayatını kaybetti

"Türkiye'de en yaşlı gazi" unvanına sahip, Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev almış Emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşında yaşamını yitirdi.

Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan ve Türkiye'de yaşayan en yaşlı gazi unvanına sahip Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşındaki hayatını kaybetti.

30 YIL ASKERİ HAKİMLİK YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl askeri hakim olarak görev yapan ve pek çok tarihi olaylara şahitlik etmiş olan Cesuroğlu'nun cenazesi, yarın öğle namazına müteakiben Nasrullah Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Anıt Mezarlığında toprağa verilecek.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Kıbrıs, Kore, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan, 'Türkiye'nin en yaşlı gazisi' unvanını elinde bulunduran emekli albay 99 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan, "Türkiye'nin en yaşlı gazisi" unvanını elinde bulunduran emekli albay 99 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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