Türkiye'de ilk bayram namazı Iğdır'da kılındı

IĞDIR - On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından Iğdır'da yüzlerce kişi camilerde bir araya gelerek ilk bayram namazını kıldı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından yurdun dört bir yanında yaşayan insanlar camilerde bir araya gelerek bayram namazını kılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan namaz vakitleri tablosunda ilk namazın kılındığı Iğdır'da sabah saatlerinde vatandaşlar camilere akın etti. Bir araya gelen vatandaşlar imam eşliğinde yılın ilk bayram namaznı saat 06.04'te kıldı. Namaz sonrası İsrail'in ağır saldırıları altında binlerce kişinin can verdiği Gazze için de dualar edildi. Namaz ve dua sonrası vatandaşlar bayramlaşarak camiden ayrıldı.