İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sıfır Atık Projesi kapsamında İzmir Adliyesi Sosyal Tesisler bahçesinde geri dönüşüm makinesi kuruldu. Türkiye'de ilk kez bir adliye bünyesinde hayata geçirilen uygulama hizmete girdi.

Sıfır Atık Projesi çerçevesinde devreye alınan DOA Geri Dönüşüm Makinesi, adliye çalışanları ve vatandaşların kullanımına sunuldu. Uygulamanın, Antalya'da düzenlenen 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ile gündeme gelen çevre politikaları doğrultusunda hayata geçirildiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Adaletin yalnızca insan haklarının korunmasında değil, doğanın ve gelecek nesillerin yaşam hakkının güvence altına alınmasında da önemli bir sorumluluk taşıdığı bilinciyle, çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaları desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü doğayı ve tüm canlıları korumak, geleceğe karşı sorumluluğumuz; sürdürülebilir bir dünya ise gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır" sözleriyle uygulamanın önemine dikkat çekildi.