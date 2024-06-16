Türkiye'de İlk Kurban Bayramı Namazı Iğdır'da Kılındı

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Türkiye'de ilk Kurban Bayramı namazı ülkenin doğusundaki Iğdır ilinde sabahın erken saatlerinde şehrin farklı yerlerindeki camilerde cemaatin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki camilerde cemaat bir araya gelerek Kurban Bayramı namazını kıldı. Ülkede ilk Kurban Bayramı namazı ise Iğdır'da kılındı. Sabahın erken saatlerinde camilerde bir araya gelen Iğdırlılar saat 05: 10'u gösterince namaza durdu. Namaz sonrası vatandaşlar bayramlaşarak birbirlerinin bayramını kutladı. Namazın ardından cemaat, hayır dualarıyla birlikte kurban kesim alanlarına doğru hareket etti. - IĞDIR