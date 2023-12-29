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Türkiye'de yapılan mağara dalışları programı düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye'de yapılan mağara dalışları programı düzenlendi

Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Su Altı Topluluğu tarafından düzenlenen Türkiye'de yapılan mağara dalışları adlı program, Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sezen Sivrikaya Özak, Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Bilir ile akademik personel ve öğrenciler katıldı. Programda, İstanbul Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Ali Hakan Eğilmez, yeraltı yapılarının altında kalmış binalara yapılan dalışlar hakkında bilgiler paylaştı. Ayrıca, mağara, göl veya deniz dalgıçlığı, hazırlıklar ve dalışlarda yaşanan kazalarla ilgili deneyimlerini aktaran Eğilmez, Türkiye ve dünyadaki mağara dalışlarından örnekler verdi. Programın sonunda Ali Hakan Eğilmez'e plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Türkiye\'de yapılan mağara dalışları programı düzenlendi
29.12.2023 - 09:42,  Güncelleme: 09:43
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Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Su Altı Topluluğu tarafından düzenlenen Türkiye'de yapılan mağara dalışları adlı program gerçekleştirildi.

Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda programa Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sezen Sivrikaya Özak, Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Bilir ile akademik personel ve öğrencileri katıldı.

Programın davetli konuşmacısı İstanbul Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Ali Hakan Eğilmez; yeraltı yapılarının altında kalmış galeri, tünel, mağaralar, sarnıçlar veya deprem, sel, heyelan gibi afetler sonucu su altında kalan binalara yapılan dalışlar hakkında bilgiler paylaştı.

Mağara, göl veya deniz dalgıçlığı, hazırlıkları, dalışlarda yaşanan kazalarla ilgili bilgi ve deneyimlerini aktaran Ali Hakan Eğilmez, ülkemizde Ahmediye Camii sarnıcı, Ayasofya dalışı, Altın Beşik, Kırk Gözler, Ali Şahin Pınarı mağaraları dalışları ile Avrupa ve Asya'daki mağara dalışlarından video ve fotoğraf örnekleri verdi.

"Bazen bir binadan sökülen mermer veya tarihi bir yapıdan alınan sütunları bu sarnıçlarda görebilirsiniz" diyen Eğilmez, hayata geçirdikleri güzel proje örneklerini anlatarak sözlerini sonlandırdı.

Programın sonunda Ali Hakan Eğilmez'e plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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