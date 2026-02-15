Türkiye'de Yoksulluk ve Açlık Oranı Artıyor

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, açlık sınırının 30 bin, yoksulluk sınırının 101 bin lira olarak hesaplandığını belirterek, "Bu hesaba göre Türkiye halkının yüzde 80'ni yoksul, yüzde 45'i aç" dedi.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Bozüyük 3. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bozüyük Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede partililere hitap eden Erbakan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan gıda fiyatlarındaki artışa dikkati çektiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bakın açlık sınırı 31 bin 224 lira olmuş. Yoksulluk sınırı 101 bin 706 lira. Bugün Bozüyük'te esnaf ziyareti yaptık. Ramazan geliyor, hurmanın kilosu bin lira. Medine hurması, kaliteli bir hurmadan bahsediyorum tabii. Bu millet her şeyin en güzeline layık. Neden bu mübarek ramazan ayında bir Medine hurması Sayın Cumhurbaşkanının da tavsiye ettiği gibi alıp yiyemesin? 'Bir kiloda kaç tane hurma var' dedim, 25 tane. Hurmanın tanesi 40 lira. Yine esnaf ziyaretinde fındığın kilosu 1600 lira, Siirt fıstığının kilosu 1400 lira, Antep fıstığının kilosu 1850 lira. Emekli maaşının 20 bin lira olduğu bir ülkede kuruyemiş fiyatından ve hurma fiyatından bahsediyoruz. Pastırmanın kilosu 2 bin liraya dayanmış. 20 bin lira emekli maaşı 28 bin lira asgari ücret veriyorsunuz, ev kiraları en ucuz yerde 25 bin liraya çıkmış. Hadi diyelim evin kirası olmasa bile işte fındık fıstık, pastırma fiyatını, hurma fiyatını söyledim. Şu mübarek Ramazan ayında bu insanlar nasıl yaşayacak?"

"Türkiye'de halkın yüzde 80'ni yoksul, yüzde 45'i aç"

Ekonomik göstergelerin toplumun büyük kesimini zorladığını ifade eden Erbakan, "Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 40 bin lirayı aşmış. Yani tek başına bekar bir insanın temel ihtiyaçlarını aylık olarak karşılayabilmesi için 40 bin lira gerekiyor. Son bir yıllık dönemde açlık sınırı 9 bin lira yükselmiş, yoksulluk sınırı ise 30 bin lira yükselmiş. Bu hesaba göre, açlık sınırının 30 bin lira, yoksulluk sınırının 101 bin lira hesabına göre Türkiye halkın yüzde 80'ni yoksul, yüzde 45'i aç. Matematik olarak böyle" diye konuştu.

"Uydurma bahane ile vatandaşı kandırmaya kalkıyor"

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"İşte enflasyonu görüyoruz. Hala daha yüzde 40'ın altına gıda enflasyonunu indiremiyorlar. Kaç sene oldu Mehmet Şimşek geleli? Şimdi de bahane olarak, vatandaş altın alıyormuş da ramazan geliyormuş da bir sürü uydurma bahane ile vatandaşı kandırmaya kalkıyor."

Türkiye İsraf Vakfı 2021 yılında kamuda yıllık 1 trilyonluk liralık israf olduğunu tespit ediyor. 2021'de 1 trilyonsa enflasyon ile hesap ederseniz bugün en az 2 trilyon israf var. İşte bu israfı önleyeceğiz. İmtiyazlı holdingelere kaynak aktarılmasının önlenmesi 1 trilyon vergi muafiyetlerinden dolayı onlara kaynak aktarıyorlar, onlardan vergi almıyorlar. Böyle haksızlık olmaz, bunu önleyeceğiz. 250 milyar lira da kamu-özel işbirliği projelerinden, ki garantör bu köprülerden, otoyollardan, havaalanlarından dolayı bu 5 tane, 8 tane holdinge ayda 250 milyar lira da ödeme yapıyor. Bunun en az 3'te 2'si fazladan normal maliyetin üzerinde, katbekat üzerinde. Dolayısıyla 1,25 trilyon lirayı da buradan kurtaracağız."