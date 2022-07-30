'Gülen adam' ile karşılaşan Mustafa Sarıgül fırsatı kaçırmadı: Allah milletimizin de yüzünü güldürsün - Son Dakika
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'Gülen adam' ile karşılaşan Mustafa Sarıgül fırsatı kaçırmadı: Allah milletimizin de yüzünü güldürsün

30.07.2022 11:53

Iğdır'da esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı 'gülen adam' lakaplı Kasım Can ile olan diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İnşallah Allah bu gülen ağa gibi milletimizin de yüzünü güldürsün" diyerek siyasi mesaj vermeyi ihmal etmedi.

Kars'ın Digor ilçesi Arpalı köyünde yaşayan 'gülen adam' olarak bilinen Kasım Can, Iğdır'da alışveriş yaparken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile karşılaştı.

"HİÇ KONUŞMUYOR GÜLÜYOR"

Bir anda gülmeye başlayan Kasım Can, Mustafa Sarıgül'ün ilgisini çekti. Sarıgül'ün merhaba, demesine gülerek karşılık veren Kasım Can, gülmeye devam edince Sarıgül, "Siz hiç konuşmaz mısınız, ya kardeşim enteresan Iğdır'dayım gülen ağa ile beraberim hiç konuşmuyor gülüyor, inşallah Allah bu gülen ağa gibi milletimizin de yüzünü güldürsün" dedi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sarıgül ile Can daha sonra tokalaşarak ayrıldılar. Sosyal medyada Sarıgül'ün bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, Kasım Can, Iğdır, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Gülen adam' ile karşılaşan Mustafa Sarıgül fırsatı kaçırmadı: Allah milletimizin de yüzünü güldürsün - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Gülen adam' ile karşılaşan Mustafa Sarıgül fırsatı kaçırmadı: Allah milletimizin de yüzünü güldürsün - Son Dakika
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