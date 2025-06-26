Türkiye\'den Filistin\'e 102 Ton Yardım Gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile Türkiye'den Filistin'e bugüne kadar 102 ton, gıda, hijyen, barınma, yakıt, giyim ve ilaç malzemeleri bölgeye ulaştırıldığını açıkladı.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Filistin Devleti Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Filistin Devleti Büyükelçiliği Başkatibi Husam Sarhan ile bir araya geldi. AFAD Başkanlığında gerçekleşen buluşmadan kareler AFAD'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda bugüne kadar Türkiye'den Filistin'e 102 ton, gıda, hijyen, barınma, yakıt, giyim ve ilaç malzemesi gönderildiği bilgisi açıklanarak şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret vesileyle gerçekleştirilen görüşmede, Ülkemiz tarafından kardeş Filistin halkına yönelik sürdürülen insani yardım faaliyetleri, yardımların ulaştırılması konusunda yaşanan sıkıntılar değerlendirildi. Türkiye, 7 Ekim 2023'ten beri bütün dünyanın gözü önünde İsrail'in menfur saldırıları, insani yardımları engelleyen insanlık dışı uygulamaları nedeniyle büyük bir zulme maruz kalan Filistin halkına oluşturan hava köprüsü, gemi seferleri ve yerelden temin yoluyla, AFAD koordinasyonunda insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Bu kapsamda bugüne kadar, ülkemiz tarafından, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi kurumlarla iş birliği halinde, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile 102 ton, gıda, hijyen, barınma, yakıt, giyim ve ilaç malzemeleri bölgeye ulaştırıldı. AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeye AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammet Maruf Yaman, Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut ile Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı Hüseyin Ceven de iştirak etti." - ANKARA