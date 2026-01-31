"Türkiye dengeleri değiştiriyor" - Son Dakika
"Türkiye dengeleri değiştiriyor"

31.01.2026 12:16  Güncelleme: 12:18
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, küresel gelişmeler ile Türkiye'nin yeni dönemdeki rolüne dikkat çektiği buluşmada güçlü liderlik, milli duruş ve "oyun kuran ülke" vurgusu yaparak kentin bu hedeflere hazır olduğunu ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Gölcük İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği programda partililerle bir araya geldi. Yazlık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, önceki dönem İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Mehveş Yorulmaz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kerem Özder, yöneticiler, meclis üyeleri ve kanaat önderleri ile partililer katıldı.

"Kendi oyunumuzu kuruyoruz"

Başkan Büyükakın, parti buluşmasında dünyada yaşanan gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu. Büyükakın, "Dünyanın tarihi kırılma noktasından geçiyor. Bu yeni düzende kural çok net, 'Ya masada oyun kuran olacaksınız ya da o masada menünün içinde servis edilen bir tat olacaksınız!' Uzunca süredir devletimizin yaptığı tam da bu. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, binlerce yıllık devlet aklı ile sadece oyun bozmakla kalmıyor. Karabağ'dan Libya'ya, Somali'den Akdeniz'e kadar kendi oyunumuzu kuruyoruz" ifadesini kullandı. Mesele sadece bir belediye hizmeti, yol, köprü meselesi değildir. Mesele; vatan, bayrak ve tam bağımsızlık meselesidir. Kocaeli olarak, bu büyük vizyonun bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. Yeni Yüzyıl Türkiye'si için daha çok çalışacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

