Türkiye 9. Dünya Masaj Şampiyonası'nda birinci seçildi

Danimarka'da düzenlenen 9. Dünya Masaj Şampiyonası'nda Türkiye, 59 ülke arasından en yüksek puanı alarak 2026 yılının en iyi masaj ülkesi seçildi ve tarihi bir başarıya imza attı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 3-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya, dünya genelinden 300'e yakın profesyonel masaj terapisti, fizyoterapist, osteopat ve doktor katıldı. Yarışmada uygulanan masaj teknikleri; inovasyon, vücut farkındalığı ve hijyen kriterlerine göre değerlendirildi. Hakem heyetinin yaptığı puanlama sonucunda Türkiye takımı, rakiplerini geride bırakarak dünya birinciliğini elde etti.

Türk terapistler TOP 10 listesinde

Şampiyonaya Türkiye adına katılan 6 profesyonel terapistten 3'ü Kopenhag'daki organizasyonda fiziki olarak yer alırken, diğer 3 terapist ise yarışmaya online (çevrim içi) katılım sağladı. Türk terapistler, bireysel değerlendirmelerde de gösterdikleri performansla dünya genelinde ilk 10 (TOP 10) listesine girmeyi başardı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli terapistler; Muhammet Keskin, Cengizhan Tatar, Eda Kandemir, Sadiye Aktaş, Tayyar Aksu ve Ali Arda Durmaz ile temsil etti.

Cengizhan Tatar'dan çift derece

Milli terapist Cengizhan Tatar, Freestyle Western (Serbest Stil Batı) kategorisinde 130 yarışmacıyı geride bırakarak kategori dünya şampiyonu oldu. Bu başarısıyla "Overall" olarak adlandırılan şampiyonlar şampiyonluğu kategorisinde yarışmaya hak kazanan Tatar, burada sergilediği performansla da dünya ikinciliğini elde etti. Uluslararası masaj hakemliği de yapan Tatar, bu sonuçla dünya masaj tarihine geçen ilk Türk terapist unvanını aldı. - İZMİR