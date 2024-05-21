Türkiye, Dünya Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 29. sırada - Son Dakika
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Türkiye, Dünya Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 29. sırada

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi 2023 sonuçlarına göre Türkiye, 119 ülke arasında 29. sırada yer aldı. Türkiye'nin turizmdeki büyümesi ve uluslararası rekabet gücü, endekste kaydedilen yükselişle bir kez daha tescillendi. Türkiye, seyahat ve turizm önceliklendirilmesi göstergesinde dünyanın ikinci ülkesi oldu ve hava yolu taşımacılığı altyapısında da önemli bir gelişme gösterdi.

21.05.2024 13:35
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Turizmde rekorlara imza atan Türkiye'nin dünya seyahat ve turizm hareketliliğindeki büyümesi Dünya Ekonomik Forumunun (World Economic Forum-WEF) Seyahat ve Turizm "Gelişmişlik" Endeksi 2023 (Travel and Tourism Development Index-TTDI) sonuçlarıyla tescillendi.

Dünyanın en ünlü iş adamları ile politikacılarını bir araya getiren forumun 2 yılda bir yayımladığı endeks sonuçlarına göre sıralamada 8 basamak birden yükselen Türkiye, 119 ülke arasında 29'uncu oldu. Türkiye'nin 4,39 olan endeks puanı dünya ortalamasından yüzde 10,6 daha yüksek olurken Avrupa'nın 4,26 olan ortalamasının ise yüzde 3 üzerinde yer aldı. Bu yükseliş ile Türkiye hem dünyanın hem de Avrupa'nın en iyi gelişen ülkeleri arasında öne çıktı.

Ülkelerin sürdürülebilir kalkınması ile rekabet gücüne katkıda bulunan endeksteki bu yükseliş, Türkiye'nin uluslararası rekabetteki büyümesi ile sürdürülebilir turizm politikalarının olumlu sonuçlarını da ortaya koymuş oldu.

Turizmi en fazla önceliklendiren ikinci ülke Türkiye

Seyahat ve Turizm "Gelişmişlik" Endeksi'ne göre Türkiye, 'seyahat' ile 'seyahat ve turizm önceliklendirilmesi' göstergesinde yüzde 14 ilerleme kaydederek 18 sıra birden yükseldi ve dünyanın ikinci ülkesi oldu. Türkiye hava yolu taşımacılığı altyapısında da önemli bir gelişme gösterirken endeksin bu göstergesinde 10 sıra birden yükseldi ve dünyada ilk 10 ülke arasına girmeyi başararak sekizinci sırada yer aldı. Raporun kültürel varlıklar göstergesinde 13'üncü sıradaki konumunu korumayı başaran Türkiye, eğlence dışı alanlarda 7 basamak yükselerek 16'ncı sıraya ulaştı. Doğal kaynaklar kriterinde ise 24 sıra birden yükseliş yaşanırken endeksin bu kategorisinde Türkiye 32'nci oldu. Endekste fiyat rekabetçiliği, turist hizmetleri ve altyapısı, emniyet ve güvenlik, insan kaynakları ve iş gücü piyasası, talep sürdürülebilirliği ile iş ortamı Türkiye'nin gelişime açık göstergeler olarak raporlandı.

Yenilenen endekste sürdürülebilirlik önem kazandı

Dünya Ekonomik Forumu küresel turizm hareketliliğine yönelik çalışmasını 2007-2019 yılları arasında Seyahat ve Turizm 'Rekabetçilik' Endeksi (TTCI) olarak iki yılda bir yayımlıyordu. Dünyada yaşanan koronavirüs salgını sonrasında göstergeleri değiştirilen rapor 2022'den sonra Seyahat ve Turizm "Gelişmişlik" Endeksi (TTDI) olarak yayınlanmaya başlandı ve endekste sürdürülebilirlikle ilgili göstergeler ağırlık kazandı. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği gibi uluslararası örgütlerin veri sağlayıcısı olduğu, Sabancı Üniversitesi ile TÜSİAD ortak girişimi "Rekabet Forumu"nun koordinasyonunda yürütülen Yönetici Görüşleri Anketi ile de veri sağlanan endeks, 2023 yılında yeni veri setleri, kaynakları ve metodolojiyle yayımlandı.

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) endeksine, "wef.ch/ttdi24" adresinden ulaşılabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye, Dünya Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 29. sırada - Son Dakika

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