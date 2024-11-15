Türkiye-Filistin Kolluk Eğitimi Anlaşması Resmi Gazete'de Yayınlandı - Son Dakika
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Türkiye-Filistin Kolluk Eğitimi Anlaşması Resmi Gazete'de Yayınlandı

Türkiye ile Filistin arasında kolluk eğitimi işbirliği için imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de yer aldı.

15.11.2024 03:18
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Türkiye ile Filistin arasında imzalanan "Kolluk eğitimi mutabakat zabtı" anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan anlaşma ile 24 Mayıs 2022 tarihinde Ramallah'ta imzalanan ve 7509 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildi. Anlaşma ile taraflar arasında, kolluk eğitimi alanında işbirliğini güçlendirmek hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye-Filistin Kolluk Eğitimi Anlaşması Resmi Gazete'de Yayınlandı - Son Dakika

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