Görme engelli sporcudan halterde Türkiye üçüncülüğü - Son Dakika
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Görme engelli sporcudan halterde Türkiye üçüncülüğü

02.08.2022 13:37
Görme engelli sporcudan halterde Türkiye üçüncülüğü

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen halter şampiyonasında Ispartalı görme engelli sporcu Türkiye 3.'sü oldu.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen halter şampiyonasında Ispartalı görme engelli sporcu Türkiye 3.'sü oldu.

Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası 29-31 Temmuz tarihleri arasında Osmaniye'de düzenlendi. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu 2022 Faaliyet Programı çerçevesinde gerçekleşen turnuvaya Türkiye'nin birçok ilinden sporcular katılım sağladı. Toplamda 160 sporcunun yarıştığı turnuvada 125 kilogramda yarışan Görme Engelliler Derneği sporcusu Mehmet Ali Özbey (46) kendi kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu.

Kulüplerinin branş dallarını çoğaltmayı ve çeşitliliğini artırmayı hedefleyen Özbey, "Bir ili temsil ediyorsun. Engellilerin de toplum içinde her türlü var olduğunu gösterebildiğim için mutluyum" dedi.

"Bazen antrenman yapacak yerler bulamıyoruz"

Engellilerin de engelsiz bir biçimde spor yapabildiklerini ve kendi alanlarında yaptıkları sporların imkanlarının daha fazla sağlanmasını talep ettiklerini dile getiren Özbey, "Bazen antrenman yapacak yerler bulamıyoruz çünkü bazı salonların altyapısı bize uygun olmuyor. Engelli kardeşlerimizin toplum içinde hem kültürel hem de sosyal anlamda daha etkin olmaları için bizler bu turnuvalara katılıyoruz ve insanlara örnek olmaya çalışıyoruz. Bizim asıl amacımız özelde görme engelliler ama genelde de bütün engellilerin bu tarz sportif faaliyetlerde varlıklarını göstermek ve yaygınlaştırmak" açıklamalarında bulundu. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Yerel, Son Dakika

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