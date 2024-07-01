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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüplerarası Aydın Grup Birinciliği müsabakaları, renkli görüntülere sahne oldu.

Ege'nin çeşitli illerinden gelen ekipler, geleneksel halk oyunlarımızın eşsiz figürlerini sahneye taşıdı. Toplam 371 sporcunun katıldığı yarışmalar, Aydın, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyon illerinden gelen kulüpler arasında büyük bir rekabete sahne oldu. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere iki ayrı formatta gerçekleştirildi.

Müsabakaların ardından Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, başarılı sporculara kupa ve madalyaları AK Parti Aydın milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Katılım gösteren tüm sporcuları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN