Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüplerarası Aydın Grup Birinciliği Müsabakaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüplerarası Aydın Grup Birinciliği Müsabakaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüplerarası Aydın Grup Birinciliği Müsabakaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüplerarası Aydın Grup Birinciliği müsabakaları, Ege'nin çeşitli illerinden gelen ekiplerin katılımıyla renkli bir şekilde gerçekleşti. Toplam 371 sporcunun yer aldığı yarışmalar, Aydın, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyon illerinden gelen kulüpler arasında büyük bir rekabete sahne oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara kupa ve madalyaları AK Parti Aydın milletvekilleri ve protokol üyeleri takdim etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

01.07.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüplerarası Aydın Grup Birinciliği müsabakaları, renkli görüntülere sahne oldu.

Ege'nin çeşitli illerinden gelen ekipler, geleneksel halk oyunlarımızın eşsiz figürlerini sahneye taşıdı. Toplam 371 sporcunun katıldığı yarışmalar, Aydın, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyon illerinden gelen kulüpler arasında büyük bir rekabete sahne oldu. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere iki ayrı formatta gerçekleştirildi.

Müsabakaların ardından Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, başarılı sporculara kupa ve madalyaları AK Parti Aydın milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Katılım gösteren tüm sporcuları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

AK Parti, Denizli, Kütahya, Gençlik, Türkiye, Afyon, Aydın, Uşak, Spor, Ege, Kültür, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüplerarası Aydın Grup Birinciliği Müsabakaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:40:36. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüplerarası Aydın Grup Birinciliği Müsabakaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement