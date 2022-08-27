Kütahya'da halk oyunları heyecanı başladı - Son Dakika
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Kütahya'da halk oyunları heyecanı başladı

27.08.2022 20:55
Kütahya'da halk oyunları heyecanı başladı

Türkiye Halk Oyunları ve Federasyonu ve Kütahya Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen Büyük Zafer'in 100. Yılı'nda Halk Oyunları Kulüpler Arası Büyükler Kategorisi Türkiye Finali, Yeni Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Halk Oyunları ve Federasyonu ve Kütahya Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen Büyük Zafer'in 100. Yılı'nda Halk Oyunları Kulüpler Arası Büyükler Kategorisi Türkiye Finali, Yeni Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Finali'nin açılış konuşmasını yapan Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, "Büyük Zafer'in Yüzüncü Yılında Halk Oyunları Kulüpler Arası Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupasının etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz. Güzel ülkemizin dört bir yanından gelen yarışmacı kardeşlerimiz, değerli eğitmenlerimiz, federasyon yöneticilerimiz ve sevgili davetliler, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Örf adet ve kültürümüzü yaşatan halk oyunlarının finalinin kuruluş ve kurtuluşun şehri Kütahya'mızda yapılmasının bizler için heyecan kaynağı olduğunu ayrıca belirtmek isterim. İstiklalini kendi azim ve kararının kurtaracağına inanan aziz milletimizin desteği ile Türk Ordusunun 26 Ağustos 1922 sabahı işgal kuvvetlerine yönelik başlattığı taarruz Türk milletinin kararlılığının, mücadele azminin ve hür yaşama iradesinin açık bir kanıtıdır. Bu zaferle aziz milletimiz son sözünü söylemiş, Anadolu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil edilmiştir. 30 Ağustos Zaferiyle milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana bir kez daha göstermiştir. Cumhuriyetin ilanı ile neticelenen bu muhteşem sonuç; Türk milletinin kendi topraklarında asla yenilemeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur" dedi.

Başkan Vekili Damcı, "İsmini 30 Ağustos Zaferi'nden alan Halk oyunları Türkiye Finali Zafer Kupasında, bu gün düzenlemesiz dalda yarın ise yine bu salonda düzenlemeli dalda bir birinden kıymetli, başarıları önceki bölge yarışmalarıyla tescillenmiş kulüplerimizin yarışmalarını büyük bir zevkle izleyeceğiz. Organizasyona emeği geçen başta federasyon yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere yarışmacı kulüplerimizin kıymetli yöneticilerine, hocalarımıza, emek veren herkese teşekkür ediyor, tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyor, şimdiden Yüce ulusumuzun 30 Ağustos başkomutanlık meydan muharebesi ve Zafer Bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu ise, bu organizasyonun Kütahya gerçekleşmesinde emeği geçen Kütahya Belediyesine ve federasyon yetkilileri ile Kütahya İl Temsilciliğine teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye'nin farklı illerinden gelen halk oyunlarının yarışmaları başladı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da halk oyunları heyecanı başladı - Son Dakika

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