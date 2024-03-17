Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi İftar Programı Düzenledi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Şehit Aileleri ve Mehmetçiklerle beraber iftar açtı.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu sonrası ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Dernek Başkanı Recep Akgül ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerinde bulunan ve başarı dileyen Vali Çiftçi, onlara her zaman için destek sözü verdi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ayrıca Palandöken Başöğretmen İlkokulu Müdür Yardımcısı Ercan Fil'in daveti üzerine, Şehitler Haftasında öğrenci bir araya gelerek şehit-gazi-vatan-millet-bayrak kavramları üzerine sohbet ederek, vatanın ne şartlarda, nelerden vazgeçilerek kazanılıp bizlere bırakıldığını ifade etmeye çalıştılar. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül "Misafirperverliklerinden dolayı Okul Müdürü Ahmet Engin, Müdür Yardımcısı Ercan Fil, öğretmen ve öğrenci kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM
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31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.