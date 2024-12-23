Türkiye-Hollanda İlişkileri Konferansı

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Yaşar Üniversitesi, Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla, Hollanda Krallığı Büyükelçisi Joep Wijnands'ı "Türkiye-Hollanda İlişkileri" başlıklı konferansta ağırladı.

Hollanda Krallığı Büyükelçisi Joep Wijnands, Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen konferansta konuşan Büyükelçi Wijnands, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, büyükelçiye plaket takdim ederken, Büyükelçi Joep Wijnands ise Hollanda'ya özgü el yapımı Delft Blue seramik tabak hediye etti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki arkadaşlığın 100 yıldan çok daha eskiye uzandığını söyleyen Wijnands, "Bağımız 1960'larda büyük fedakarlıklarla Hollanda'ya gelen Türk işçiler ile başladı. Şu anda Hollanda'da 500 bin Türk yaşıyor, çok güçlü bir Türk topluluğu var. Türkiye'yle çok sıkı bir ekonomik partnerliğimiz var. Türkiye'de 3 bini aşkın Hollandalı şirket var. Hollanda da Türk yatırımları için elverişli bir yer. Geçmiş, gelecekteki iletişimimiz için bir güven oluşturuyor" dedi.

"Vize problemi siyasi bir mesele değil"

Son yıllarda yaşanan turistik vize soruna da değinen Wijnands, "Vize sorunları konusunda biz de mutlu değiliz. Bekleme süreleri çok uzun. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Pandemiden sonra başvurularda büyük artış yaşandı. Bu nedenle de vize için çalışan elemanlarımız başvuru sayısına göre yetersiz kalıyor. Bu siyasi bir mesele değil, kapasite ve teknik meselesi. Geçen sene şimdiye kadarki en fazla vizeyi verdik. Bu konuya oldukça önem veriyorum. En kısa sürede iyileştireceğiz" diye konuştu. - İZMİR